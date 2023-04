Si riapre il caso Franck Kessie in casa Barcellona. Il centrocampista ivoriano non sta accettando la politica interna di riduzione degli ingaggi a cui il club catalano gli ha chiesto di partecipare. 6,5 milioni di euro è l'attuale stipendio che l'ex-Milan percepisce in Catalogna e, secondo il Corriere dello Sport, senza l'ok alla riduzione si riaprirebbero per lui le porte del mercato. L'Inter segue con attenzione gli sviluppi, con la carta dello scambio con Brozovic che resta ancora sul tavolo.