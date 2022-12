per il tanto sospirato rinnovo contrattuale. E invece quella presa di posizione ufficiale non è mai arrivata, anzi l’agente di Kessiè si stava già accordando con il Barcellonaper un principesco contratto del suo assistito in partenza a parametro zero. Ma la vita è strana e il calcio lo è ancora di più.Il procuratore di Kessiè si dimostra campione mondiale di cerchiobottismo e in un’intervista sola sperando che lascino partire il suo assistito in prestito pagandogli parte dello stipendio, aauspicando che venga riaccolto a braccia aperte e, in ultimo, ad attaccare i tifosi rossoneri che lo criticano per la scelta di cambiare maglia.e fa i nomi di Donnarumma e Calhanoglu. Ma davvero? Noi siamo i primi che accettano la logica estrema del calcio professionistico e che non si scandalizzano di fronte alla scelta di un calciatore di lasciare un club a parametro zero per accasarsi a peso d’oro in una delle squadre più importanti d’Europa. Ma quello che sostiene Atangana è davvero troppo.La sua intervista è stata un maldestro tentativo di endorsement per il suo assistito che vorrebbe tornare disperatamente a Milano per non trascorrere tutto il resto della stagione in panchina o in tribuna.Capiamo perfettamente che finchè c’è Xavi sulla panchina blaugrana Kessiè è totalmente fuori dal progetto. Nella migliore delle ipotesi è il quinto cambio del tecnico culè, sempre che non sia infortunato o fuori forma. Spesso Xavi non l’ha schierato nemmeno nel suo ruolo.Basti pensare che in nazionale e nel Milan Kessiè ultimamente faceva il trequartista, mentre Xavi spesso gli fa giocare qualche scampolo di partita al centro della difesa. E non ci sono possibilità che l’allenatore catalano lo rivaluti o cambi idea perché ritiene l’ivoriano un calciatore inadatto alla sua filosofia di gioco. Per questo motivo, ex centrocampista del Bologna., rimettersi in mostra e fare in modo che qualche altro club possa rilevare il suo spaventoso ingaggio blaugrana. E’ chiaro che il Kessiè totalmente fuori forma degli ultimi mesi non può servire al Milan, maAnzi il Milan acquisirebbe un rinforzo perdendone due e rinforzandosi.. Ma dall’altra parte la ragion di stato suggerirebbe a Maldini di riaccogliere l’ivoriano. E siamo sicuri che per il bene del Milan Paolo metterebbe da parte il suo risentimento nei confronti di Atangana.Ergo,Cioè un prestito secco, senza obbligo di riscatto e con una buona parte dell’ingaggio pagato dal Barcellona. Su questo fa bene Maldini a tenere il punto. Come ottenere queste condizioni dal Barça deve essere un problema di Atangana, non certo del Milan. Perché, come conferma l’intervista del procuratore francese, a differenza di un anno fa è più Kessiè ad avere bisogno del Milan che viceversa.