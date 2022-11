Sergiño Dest è stato uno dei grandi protagonisti degli USA in questa prima parte del Mondiale. Il terzino di proprietà del Barcellona, ma in prestito al Milan, ha trovato l’assist più giovane della competizione per Pulisic contro l’Iran. E ora Maldini e Massara studiano una nuova strategia per acquisire le sue prestazioni a titolo definitivo dal Barcellona.