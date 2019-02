Niente addio per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, intervistato da Sportmediaset, ha spento i rumors di mercato: "Sono molto contento di tornare a giocare a Bergamo anche se da avversario. L'Atalanta ha un pubblico fantastico. L'anno scorso ho segnato e non ho esultato, se farò ancora gol non esulterò.C’è un grande mister che sta facendo le cose bene, con tutti noi, con tutti i giocatori. Abbiamo il sogno di tornare in Champions League e io voglio continuare a coltivarlo”. L'ex centrocampista dell'Atalanta è finito da tempo nel mirino del Chelsea, nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni anche Tottenham e Paris Saint-Germain. Il suo futuro, al di là delle parole odierne, è tutto da scrivere.