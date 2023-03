Franck Kessié (ri)chiama, l'Inter risponde. Il centrocampista ivoriano del Barcellona vuole tornare a Milano e i nerazzurri sono disposti ad accontentarlo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, bisogna piazzare Brozovic sul mercato in uscita.



Lo stipendio di Kessié da 6,5 milioni di euro netti all’anno non avrebbe l’assist del Decreto Crescita e, al lordo, starebbe a malapena nel budget nerazzurro, appesantito dal prossimo rinnovo di Calhanoglu. Ma come sempre in questi casi la volontà del giocatore può piegare gli eventi (e lo stipendio). La possibilità di spesa del club di Zhang per la prossima stagione sarà comunque minima: per questo l’idea è di proporre a tempo debito ai catalani un prestito, condizionato al riscatto nella stagione successiva. Essendo arrivato a zero, il prezzo finale del centrocampista 26enne non dovrebbe comunque superare i 30 milioni.