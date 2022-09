Le polemiche su Kylian Mbappé non finiscono mai. Il tentativo di boicottaggio del servizio fotografico con gli sponsor della Federazione francese da parte dell'asso francese non è piaciuto ai marchi coinvolti nella vicenda. Kfc, parte della vicenda, ha infatti parlato così per bocca del suo vicepresidente in Francia Alain Béral: "La Federazione francese ha bisogno di soldi e KFC ha accettato di pagare per avere quel servizio. Quello di Mbappé è un capriccio: si è impegnato con la Federazione a partecipare al servizio con altri quattro giocatori. Il nostro contratto non è con lui, ma con la Federazione. Non vuole partecipare? Va bene, ma in questo caso abbiamo un problema legale, perché nel contratto che abbiamo firmato c'è scritto formalmente che possiamo usare l'immagine di tutti i giocatori della Nazionale francese".