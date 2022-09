Non ci sarà Kylian Mbappé nelle foto ufficiali della Francia: la stella del Psg ha deciso di non partecipare al servizio fotografico della Nazionale, in programma martedì a Clairefontaine. Lo ha reso noto attraverso un comunicato stampa inviato all'AFP.



IL TESTO E I PRECEDENTI - Mbappé e il suo entourage "si rammaricano profondamente che nessun accordo possa, come richiesto, essere raggiunto prima dei Mondiali", che inizieranno tra due mesi in Qatar. Ma questa situazione non è proprio inaspettata. Mbappé e la FFF sono in conflitto da diversi mesi sul delicato tema dei diritti di immagine dei giocatori. Il 22 marzo il campione del mondo 2022 aveva già boicottato un servizio fotografico con gli sponsor della federazione, tra cui Uber Eats o Coca-Cola. In quel caso, però, ll presidente Le Graet aveva fatto un passo indietro e gettato acqua sul fuoco. Adesso però i conflitti continuano, e non c'è tempo di cambiare la convenzione, dunque a meno che Mbappé non cambi idea il giocatore dovrà pagare 25mila euro a partita. Non un grandissimo problema, per uno che guadagna 50 milioni all'anno...