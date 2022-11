. Il numero 10 della nazionale tunisina, al 14° minuto della ripresa, ha tagliato in due la difesa francese, superando Mandanda con un tocco ravvicinato e siglando il. Un successo che, purtroppo, ai fini della qualificazione agli ottavi, è stato vano, in quanto il contemporaneo 1-0 dell’Australia contro la Danimarca, ha condannato la Tunisia ad un’eliminazione prematura da Qatar 2022., con la rete segnata alla Francia,, essendo il centravanti tunisino nato ad Ajaccio. Il primo era stato Breel Embolo, attaccante svizzero che aveva siglato il gol del vantaggio nel match contro il Camerun. Ma se la punta del Borussia Monchengladbach aveva deciso di non festeggiare la propria marcatura,, cosciente della portata storica della sua rete., alla fin fine,. In Russia, nel 2018, è stato il miglior marcatore (2) ed il miglior assistman (2) della nazionale tunisina ai Mondiali. L'attaccante del Montpellier ha quindi partecipato a ben 4 delle 5 reti siglate dalla Tunisia, ben l'80% di tutti i gol., nella storia della compagine africana,che, nel 2006, fu coinvolto - con 1 goal e 2 assist - in tutte le occasioni a rete della Tunisia in Germania.- 4 punti nel girone - raggiungendo quanto fatto nel 1976. La Tunisia, però, è eliminata ma Wahbi Khazri è stato consegnato ai libri di storia.