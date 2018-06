BayArena di Leverkusen, Germania contro Arabia Saudita: alla fine? Vincono i tedeschi, ma che fatica! In campo per tutti i novanta minuti anche Sami Khedira, spettatore nelle reti di Werner e Hawasali (autogol). Nel secondo tempo, Al Jassim ha accorciato, subito dopo aver sbagliato un calcio di rigore. "Non la migliore delle prestazioni", ha raccontato il centrocampista.