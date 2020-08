Anche un semplice messaggio di auguri si trasforma in un pretesto per chiedere a gran voce la cessione. Sami Khedira non può fare un passo sui social senza rischiare di essere insultato o, nella migliore delle ipotesi, di essere invitato a lasciare la Juventus. Sta accadendo anche in questi minuti. Il centrocampista tedesco ha mandato un messaggio pubblico a Giorgio Chiellini per il suo 36esimo compleanno e in cambio ha ricevuto tantissimi messaggio di tifosi che lo spingono ad andarsene. Anche per questo, pochi giorni fa, il tedesco ha disabilitato i commenti su Instagram, cosa che non può fare su Twitter.