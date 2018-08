La copertina va, come è giusto che sia, a chi mette il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Le firme di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic (con la collaborazione di CR7) hanno garantito alla Juventus il successo convincente contro la Lazio all'esordio stagionale allo Stadium. Nei successi di una squadra fa la differenza però anche l'equilibrio, quello spesso garantito dai giocatori la cui presenza è a volte meno visibile.



Come mette in evidenza Tuttosport, Sami Khedira e Blaise Matuidi emergono nelle statistiche di Juve-Lazio per essere i bianconeri che hanno recuperato più palloni. Il primato, dai dati Opta, spetta al francese campione del mondo che ha consentito alla Juventus di riconquistare il possesso in otto occasioni. Khedira invece si è fermato a quota cinque, insieme a Pjanic. Spicca per Matuidi anche il 92% di passaggi riusciti, nonostante si sia trattato nella maggior parte dei casi di appoggi ravvicinati.