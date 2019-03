Mercoledì 20 febbraio, primo passo verso il recupero del centrocampista tedesco, che per fine marzo potrebbe salvo imprevisti tornare all'attività agonistic. Questo per quanto riguarda l'aspetto clinico, aspettando che Khedira possa tornare magari a dar man forte al gruppo di Max Allegri in vista del finale di stagione. E in futuro?– Detto che in questo momento il pensiero di tutti è solo rivolto al fatto che Khedira possa guarire, presto bisognerà nuovamente effettuare valutazioni sulla sua posizione nel progetto bianconero.il ricco rinnovo di contratto è figlio del rifiuto imposto alle offerte di Arsenal e Psg. Ma la stagione è scivolata via con Khedira costretto più tempo ai box che non in campo. ERimane da valutare se il tedesco voglia continuare a restare ad alti livelli o se voglia riprendere in mano l'ipotesi di un trasferimento anticipato nella Mls, gli estimatori anche in Europa non mancano di certo.