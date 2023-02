C'è stato oggi il debutto nella Kings League, la lega con campionato di calcio amatoriale fondata da Piqué e trasmessa su Twitch, del grande ex-fantasista di PSG, Barcellona e Milan, Ronaldinho. Il brasiliano è entrato in campo al minuto numero 5 ha subito indossato la fascia di capitano indossando la classica maglia numero 10 sulla schiena.



Il risultato però non si è sbloccato con i Porcinos Fc che hanno tenuto lo 0 alla voce dei gol segnati. Il debutto di Ronaldinho è stato però da record con 1,5 milioni di spettatori che hanno seguito in streaming il suo ritorno in campo. Solo la presenza in campo del Kun Aguero e del calciatore misterioso Enigma 69 avevano sfiorato queste cifre.