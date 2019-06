L'invasione di campo durante la finale di Champions League ha fatto fare letteralmente il botto a Kinsey Wolanski. La bellissima modella americana ha infatti visto esplodere il suo profilo instagram, i contatti pubblicitari e quelli del sito hot del suo fidanzato. Ma c'è di più, perché come raccontato al The Sun, la Wolanski ha ricevuto anche alcuni approcci diretti proprio da alcuni dei calciatori in campo quella sera.



GIOCATORI DEL LIVERPOOL - Al Sun, la Wolanski ha raccontato: "Non voglio fare nomi, ma posso dirvi che un paio di giocatori del Liverpool mi hanno inviato dei messaggi per flirtare dopo la mia invasione. Uno mi ha mandato degli emoji col cuore, mentre un altro mi ha scritto: 'Ti ho vista alla partita'. Onestamente non sapevo nemmeno chi fossero fino a quando non ho guardato i loro profili. Non ho risposto anche perché ho già un fidanzato".



3,5 MILIONI - Il boom è stato però anche e soprattutto economico perchè Kinsey si è arricchita sia di follower che di incassi. La 23enne ha visto passare da 300 mila a 2,5 milioni i follower sul proprio profilo Instagram, facendo guadagnare 3,5 milioni di euro al sito a luci rosse di proprietà del fidanzato, Vitaly Zdorovetskiy. Oggi tutti la cercano e tutti la vogliono, e le foto postate sul suo profilo sono sempre più hot. Eccone alcune nella nostra gallery..