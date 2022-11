Su Jakub Kiwior, talentuoso difensore dello Spezia, si sono accesi i riflettori del mercato: prima il West Ham, poi in Italia Juventus e soprattutto Milan, che ha fatto capire di gradire molto il centrale polacco. Al suo fianco c'è la bella Claudia, che ha fatto del twerking la sua professione: dando uno sguardo al suo profilo Instagram si possono apprezzare tutte le sue doti. Tecniche ed estetiche, ce n'è per tutti i gusti. Una wag di spicco, non c'è che dire.



