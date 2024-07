Kiwior si incrocia con Calafiori: l'Arsenal prova a smuovere la situazione e avverte sulla formula

Getty Images

Lo stallo tra l'e ilper Riccardo, originato dalla massiccia percentuale da corrispondere al Basilea, va avanti da giorni: c'è già il sì del difensore classe 2002 cresciuto nella Roma, ma i rossoblù stanno cercando di abbassare quel 50% spettante agli svizzeri che ridurrebbe moltissimo il guadagno. Intanto, proseguono i contatti con i Gunners per cercare la maniera giusta di imbastire la trattativa.Kiwioralcome possibile sostituto di Calafiori: i club hanno valutato di inserirlo nella trattativa, ma, per lo meno non adesso. Non chiude a un ritorno in Italia, ma ha deciso di temporeggiare.

L'Arsenal, in ogni caso, è: come conferma Fabrizio Romano, se l'ex Spezia non rientrerà come pedina di scambio in trattative come quella per Calafiori,Una formula che non chiude del tutto anche a soluzioni di blasone, dato che l'Inter, una volta perso Cabal che ha scelto la Juventus, è sempre in cerca di un centrale sinistro per la sua difesa a tre.