Simon Kjaer è intervenuto a Milan TV dopo il successo sul Parma, parlando anche del riscatto: "Per me è una grande gioia, un sogno giocare nel Milan: sono molto contento per il riscatto e la vittoria. Siamo andati un po' in difficoltà nel primo tempo, ma nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo dimostrato quanto abbiamo lavorato. Sinceramente mi aspettavo di arrivare al Milan e poter fare bene, nel calcio non si sa mai ma credevo di poter dare una mano alla squadra. Sono felice di queste prestazioni, ma c'è ancora molto da fare per finire bene l'anno".