Fresco di riscatto e nuovo contratto firmato col Milan, il difensore danese Simon Kjaer ha concesso un'intervista a Goal: "Il Milan è semplicemente il Milan. E’ sempre stato un club speciale per me. Fin da quando ho lasciato la Danimarca dodici anni fa per trasferirmi al Palermo, il Milan ha sempre rappresentato il club per me. Dissi al mio agente che un giorno mi sarebbe piaciuto indossare la maglia rossonera. Siamo stati vicini alcune volte, ma adesso i tempi erano quelli giusti. Il Milan è un club enorme con una storia enorme. Onestamente è un privilegio giocare qui e contemporaneamente avere l’opportunità di aiutare il club a tornare a quello che è il suo posto: ai vertici del calcio italiano ed europeo".



Sul momento della squadra di Pioli: “Da quando sono arrivato a gennaio, abbiamo lavorato duramente. La squadra è cresciuta, ho visto grandi progressi. Abbiamo un gruppo molto giovane che ha un grande potenziale e credo che l’abbiamo dimostrato in questo 2020. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma credo che ad attendere il Milan ci sia un futuro brillante. Abbiamo la storia, una mentalità vincente ed il supporto appassionato dei nostri tifosi, oltre che grandi ambizioni”.