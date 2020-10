Il difensore della Danimarca Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di TV2: "Eriksen? A meno che Christian non si infortuni, o decida di iniziare a giocare a bowling, sarà in cima a quella lista. E lo merita, anche se la strada da percorrere è lunga e non è semplice. Non è solo una stagione, ci vorranno degli anni prima di arrivare lassù. Ma lo spero, e penso che probabilmente ci riuscirà. Christian è una persona che rispetto al 100% sia dentro che fuori dal campo. Siamo tutti consapevoli delle qualità che ha sul campo di calcio, ma è una brava persona anche fuori dal campo, ed è per questo che in realtà lo apprezzo di più".