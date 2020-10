L'Inter dei record si ritrova a cena da Ernesto Pellegrini. L'ex presidente ha ospitato a cena i vari Bergomi, Berti, Baresi, Ferri, Bianchi, Brehme, Klinsmann e Serena. L'ex attaccante tedesco ha commentato: "L'Inter è pronta per vincere subito, anzi per me lo era anche l'anno scorso. Di Lukaku e Lautaro mi piace tutto: Serena era come Romelu e io come Martinez, vero Aldo?".



Serena gli risponde: "Vedo un grande sforzo dell'attuale proprietà per provare a trionfare. Questa squadra parte avanti rispetto a noi, è più vicina a vincere di quanto non fossimo noi all'epoca. Ma in quell'estate 1988 il presidente cambiò cinque titolari su undici, costruì l'Inter con l'idea fissa del successo".