Tottenham e Liverpool si annullano e complicano il percorso in campionato di entrambi i club e in conferenza stampa i due allenatori, Conte e Klopp non se le sono mandate a dire con il tecnico dei Reds che ha attaccato il gioco e lo stile dell'ex-Inter e Juve che a sua volta non si è tirato indietro. Ecco nel nostro video lo scambio di battute.