Cosa ne sarà di Xherdan Shaqiri? Dall'Inghilterra continuano a rilanciare la notizia di un suo addio anche imminente a causa della troppa concorrenza nel reparto offensivo del Liverpool. A placare le voci ci ha provato Jurgen Klopp che, in conferenza stampa, ha sentenziato: "Solo speculazioni, qui sta bene. Ha un futuro ad Anfield". Anche se ammette il tecnico: "Abbiamo parlato ed è lui stesso ad ammettere che non sta giocando tanto quanto vorrebbe". Quale futuro per l'ex Inter?