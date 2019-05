Jurgen Klopp allontana la Juventus. Intervistato da Sky Sport in vista della finale di Champions League contro il Tottenham, il tecnico del Liverpool commenta i rumors sul suo futuro: "Serie A in futuro? Ovviamente il campionato italiano è molto attraente, ma in tutte le voci che sento in questi giorni riguardo alla Juve non c'è niente di vero, sono tutte cazz.... Non lascerò il Liverpool, anche se conosco bene il campionato italiano ed è molto attraente".