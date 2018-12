L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è concesso in conferenza stampa un accenno al recente sorteggio di Champions League, che ha accoppiato i Reds al Bayern Monaco agli ottavi di finale: "Ci sono due squadre che non vorrei mai affrontare nel corso della competizione, il Borussia Dortmund, per ciò che mi lega a questa società, e la Juventus. I bianconeri sono in assoluto i grandi favoriti per la vittoria della Champions. E' un gruppo con molta esperienza e sono convinto che i loro difensori non vorranno farsi sfuggire l'ultima opportunità di portare a casa la coppa".