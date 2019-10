Di lasciare il Liverpool ora che è primo in classifica non ci pensa proprio, d'altro canto, però, non smentisce del tutto le voci di un suo possibile addio, magari a fine stagione e con una Premier in più nel palmares. Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni del canale tedesco Magenta TV lasciando in sospeso diverse questioni tra cui la possibilità di lasciare i Reds per guidare la nazionale tedesca: "Davvero non saprei dire nulla - ha commentato l'indiscrezione il tecnico. Non so se mi piacerebbe; ad oggi non mi va". Non esclude del tutto la possibilità di guidare la Germania anche se, ammette "Non so se potrei essere la persona giusta"