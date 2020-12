Jurgen Klopp continua la sua battaglia per la reintroduzione dei cinque cambi in Premier League: "Sono abbastanza sicuro che se ne riparlerà ora che tutte le squadre giocheranno ogni tre giorni e si renderanno conto delle differenze con la passata stagione. E in estate sarà un problema per Southgate dover scegliere fra giocatori che in larga parte hanno giocato tre volte a settimana per tutta la stagione".



"Non smetteremo di lottare perché è la cosa giusta da fare, in gioco ci sono la salute mentale e il benessere dei calciatori - prosegue il tecnico del Liverpool, come riporta Repubblica - La gente sostiene che già con i tre cambi non facciamo molte sostituzioni ma il problema è che il terzo cambio, a volte anche il secondo, devi conservarlo fino all'ultimo perché molti giocatori sono al limite e non sai chi crollerà per primo. Se fai cambi affrettati rischi di finire in 10 o in 9 e in Premier non puoi permettertelo. Ecco perché è giusto adottare le cinque sostituzioni".



Klopp attacca: "Se avessero votato gli allenatori, ci sarebbero stati 15-16 voti a favore. E il fatto che i proprietari la vedano diversamente non è un bel segnale, significa che ignorano il benessere dei calciatori".