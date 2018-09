"Le voci sul trasferimento? Non che ne fossi infastidito, ma sono lieto che ora sia tutto alle spalle e che tutti siamo rimasti soddisfatti". Parla così dopo la sfida tra Olanda e Perù Justin Kluivert, che ad AD parla del proprio ruolo nella Roma: "Non mi sento né una prima né una seconda scelta, forse un po' entrambe, ma ho già notato che qui sto diventando completo come calciatore. Differenze negli allenamenti con l'Ajax? Lì in partitella si segnavano anche sei gol tra le squadre, qui magari solo due: tutti vogliono vincere, c'è molto equilibrio".