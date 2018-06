La Roma accelera su Kluivert e punta a chiudere entro il week end: la soluzione per convincere l'Ajax può essere 20 milioni più bonus.



Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, l'Inter tratta Politano col Sassuolo e pensa a due strategie per arrivare a Nainggolan: attraverso qualche contropartita tecnica per la Roma oppure offrendo un prestito con obbligo di riscatto.