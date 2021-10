Alla vigilia della delicata sfida contro l'Atletico Madrid, il tecnico olandese ha risposto nuovamente alle numerose domande sul suo futuro. "Ho gli occhi e le orecchie e sono a conoscenza delle voci che filtrano: sicuramente c'è qualcosa di vero ma a me nessuno ha detto niente.Mi interessano solo la partita di domani e il parere dei calciatori", ha dichiarato Koeman.abbiamo fatto cose importanti e abbiamo accettato diversi cambiamenti a livello societario. C'è gente che crede che ci sia una mancanza di rispetto e altre che ci sia bisogno di tempo: un giorno mi piacerebbe parlare e dire ciò che penso.Voi siete molto importanti: potete criticare o aiutare, ma non è una questione di essere buoni o cattivi. E' il trattamento nei miei confronti", ha aggiunto.Infine Koeman ha evocato l'ipotesi di un cambio di allenatore: "Questa squadra è piena di giovani. Si parla molto del sistema di gioco, ma dipende dai giocatori che hai a disposizione: in questa rosa non ci sono esterni, se avessi a disposizione i soldi avrei ancora Messi qui e altri calciatori per dominare e fare pressione alta".