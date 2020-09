| INTERVISTA



"Dire sì all'Inter è stato facile, voglio dare il massimo e vincere"



Le prime parole di Aleksandar #Kolarov in nerazzurro #WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/2IjSi06f20 — Inter (@Inter) September 10, 2020

Il nuovo difensore dell'Interha rilasciato le sue prime dichiarazioni al canale tematico del club: ". Parecchi giocatori li conoscevo già, impressione molto positiva. Non vedo l’ora di vedere gli altri"., quando era in Inghilterra ha vinto subito e l’anno scorso ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro possiamo fare bene e vincere".Sul ruolo e il derby col Milan: ", l’ho fatto negli ultimi tre mesi a Roma e anche con Guardiola. L’Inter ha sempre possesso palla e mi trovo bene in quel ruolo., spero di riuscirci anche a Milano".