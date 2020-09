Achraf, nuovo esterno dell’, si presenta ai suoi nuovi tifosi, rispondendo alle loro domande: “Penso che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato. Conte? E’ un grande allenatore, con uno spirito competitivo e una grande passione per il calcio. Una cosa che trasmette alla squadra e ai tifosi, il suo spirito è una motivazione, ti fa stare vivo dentro la partita”.“La verità è che Maicon era un giocatore impressionante, con un fisico incredibile. Spero di poter continuare sulla sua strada e creare la mia leggenda per essere ricordato come lui in questo club”.“Marcelo, lo dico sempre. Le sue caratteristiche, il suo modo di essere mi sono serviti molto. Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è una grande persona, lo seguo tanto”.- “Preferisco esterno, ma giocherò dove vorrà l'allenatore. Io farò sempre il massimo per aiutare la squadra, ma è vero che mi trovo meglio come laterale”.“Samuel Eto'o, anche se non giocava nel mio ruolo. Per me è un punto di riferimento anche perché africano come me, ha fatto la storia nel calcio e so che gli piace”.“E' un club storico, che mi ha sempre ispirato, con tanti grandi giocatori che hanno vestito questa maglia. E io li conosco tutti”.“L'ho vissuta come un'opportunità per crescere. Questa è una squadra storica, con tifosi che vivono il calcio in maniera speciale. Per me è un passo in più e penso di non aver sbagliato: questo è un grande club, con un grande ambiente”.Cosa mi aspetto? Di vincere. Vogliamo che Milano sia tutta interista”.