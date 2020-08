Vincent Kompany, allenatore dell'Anderlecht, parla ​di Lukaku, attaccante dell'Inter: "Romelu non è uno che è arrivato a questo livello solo con il talento. Aveva ovviamente un talento sopra la norma ma ha un volume di lavoro, un'ossessione per la sua professione che fa sì che possa fare tutto nella sua vita. Ha una mentalità esemplare! Questo è quello che vorrei trasmettere ai giovani dell'Anderlecht. Devono sapere che per arrivare a questo livello c'è un carico di lavoro molto importante dietro. Quando vedo Romelu in finale non ho dubbi. Penso che vincerà l'Inter e segnerà. Lui si vede già come capocannoniere degli Europei. Ha un'incredibile capacità di mettere a fuoco gli obiettivi e ci crede più di chiunque altro. Se avessi un euro da puntare, lo farei sull'Inter perché c'è Romelu. È un belga, ex Anderlecht. Ne siamo orgogliosi".