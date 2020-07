Important Notice About License Loss (2)https://t.co/qROjDwMsRL — eFootball PES (from ) (@officialpes) July 7, 2020

. Lo annunciacon due comunicati ufficiali, spiegando che i contratti dei due club (in scadenza) non sono stati rinnovati: nessun effetto sulla stagione corrente in eFootball PES 2020 e MyClub, ma per il futuro si attenderanno annunci sulle modifiche."FC Internazionale Milano/AC Milan - si legge nelle due note ufficiali di Konami - è stato un forte sostenitore della serie eFootball PES e auguriamo al club il meglio in futuro. ndando avanti, continueremo a rafforzare le partnership esistenti e promuovere nuove relazioni al fine di fornire la migliore esperienza di eFootball possibile. Grazie ancora per il vostro supporto e comprensione".