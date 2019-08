It’s a big one…



UEFA EURO 2020 is coming to #eFootballPES2020!



We are partnering with UEFA to bring PES fans the oppurtunity to experience the FULLY LICENSED tournament through an update pack coming in 2020. #gamescom2019 pic.twitter.com/tuqQGZk6tU — eFootball PES (@officialpes) August 20, 2019

non si ferma più e piazza un altro colpo importante in tema licenze per. Tale accordo permetterà di avere in esclusiva loghi ufficiali e divise in un DLC dedicato per i prossimi campionati europei ma non solo, consentirà alla casa giapponese di realizzare un torneo ufficiale parallelo alla manifestazione, con finalissima a Londra.Di seguito il comunicato di Konami:Grazie alla licenza ufficiale UEFA più di 50 nazionali di calcio verranno incluse in eFootball PES 2020 tra cui la nazionale Campione d’Europa in carica, il Portogallo.L’accordo di licenza permetterà al DLC UEFA EURO 2020 di includere le divise da gioco ufficiali, gli stemmi delle federazioni e i giocatori delle nazionali riprodotti perfettamente in ogni piccolo dettaglio.Guy Laurent-Epstein, marketing director di UEFA Events SA ha dichiarato: “Siamo felici di proseguire ed estendere la nostra partnership con KONAMI. UEFA EURO 2020 rappresenta una importante opportunità per rendere ancora più saldo il nostro rapporto e per poter coinvolgere in modo divertente i nostri fan comuni sparsi in tutto il mondo.”. Questa nuova competizione esports, che verrà disputata esclusivamente con eFootball PES 2020, vedrà le associazioni calcistiche nazionali di tutta Europa competere tra loro per aggiudicarsi il titolo di campione. Questo torneo vedrà la presenza di un primo turno di qualificazione online che determinerà il nome delle 16 nazionali che si contenderanno il titolo, in un evento fisico a Londra, durante il periodo tra le semifinali e la finale di UEFA EURO 2020.KONAMI, UEFA e le associazioni nazionali calcistiche che parteciperanno a questo nuovo torneo testimonieranno in tutto il mondo la rapida crescita del fenomeno esport e di eFootball PES 2020.Jonas Lygaard, Senior Director – Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “Ci siamo assicurati le migliori e le più importanti licenze possibili per eFootball PES 2020; la qualità e il valore di queste licenze sono pari solo a quelle del gameplay del nostro videogioco. La partnership con la UEFA e il torneo EURO 2020 rappresentano un grandissimo valore aggiunto per i nostri fan che desiderano nuovi contenuti nel corso della stagione.”eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation®4, Xbox One™, e PC STEAM il 10 settembre, è già possibile prenotare il gioco ora.Il DLC Official UEFA EURO 2020 verrà reso disponibile gratuitamente su ogni piattaforma nel corso del secondo trimestre del 2020. Maggiori informazioni verranno rese pubbliche il prossimo anno.