ha svelato il trailer di, il titolo calcistico per il 2022 pronto a competere con Fifa 22 di EA SPORTS. EFootball dice definitivamente addio alla nomenclatura Pro Evolution Soccer (PES) che durava dal 2001. Negli ultimi due anni l'inizio della transizione (eFootball PES 2020 e 2021), ora il cambio completo.- Il titolo conta un roster di stelle notevole,i frontman,i consulenti per la realizzazione, e si presenta come free-to-play. Non le uniche innovazioni: uscirà dalla logica del gioco stagionale e avrà uno sviluppo itinerante che, a partire dalla seconda metà del 2021 continuerà ad aggiungere progressivamente nuovi elementi e funzionalità. Tutto in maniera apparentemente gratuita. Il gioco è realizzato grazie all'Unreal Engine di Epic Games e sarà sviluppato sia per console next-gen sia per le vecchie generazioni e pc. In autunno sarà disponibile, anche su iOS e Android. Migliorate e revisionate le animazioni grazie al nuovo ed evlouto motore grafico calcistico, la nuova tecnologia '' converte i movimenti dei giocatori in campo in una serie di animazioni, selezionando quella più accurata in tempo reale. Il sistema sarà usato su tutte le piattaforme.Konami ha pubblicato la prima roadmap di eFootball, presentando i primi dettagli sui contenuti al lancio e i seguenti:Esperienza di gioco rivoluzionata supportata dall'Unreal EngineMatchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One, ecc.)Match in locale con FC Barcelona, Juventus, FC Bayern, Manchester United e altri clubMatchmaking cross-platform tra console e PC (PlayStation®5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation 5 vs. PC Steam, ecc)Modalità Team Building (Nome da confermare) disponibile - costruite il vostro team acquistando giocatoriCampionati Online (Nome da confermare) disponibile - scendete in campo con la vostra squadra per competere a livello mondialeSistema Match Pass - guadagnate oggetti e giocatori giocando a eFootballAggiunta del supporto ai controller per dispositivi MobileMatchmaking cross-platform completo tra tutte le piattaforme disponibili, inclusi dispositivi mobile quando utilizzati con un controller compatibile.Inizio tornei eSport professionali e amatoriali