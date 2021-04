Secondo Eurosport, le buone prestazioni di Kabak hanno fatto sorgere qualche dubbio a Klopp sull’acquisto di Konaté dal Lipsia. Il Liverpool può infatti riscattare il turco dallo Shalke 04 per 21 milioni, mentre il francese ne costa quasi il doppio.



L’ideale per i Reds, vista la coperta corta nel ruolo, sarebbe comprarli entrambi, ma questo implicherebbe una spesa di 60 milioni di euro. I tentennamenti del Liverpool aprono la porta ad un inserimento di Chelsea e, soprattutto Manchester Utd (che, probabilmente, dovrà sostituire Bailly), anch’esse interessate al classe ’99, che però, ad oggi, non si sono ancora mosse.