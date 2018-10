Geofffrey Kondogbia, ex centrocampista dell'Inter attualmente al Valencia e campione mondiale con la Francia Under 20 nel 2013 a Istanbul, ha scelto di militare con la Repubblica Centrafricana. Il classe 1993 è pronto per le partite valide per la qualificazione alla Coppa d’Africa del 2019: il suo è un addio alla Francia, con la quale ha giocato 5 amichevoli tra l'agosto del 2013 e il settembre del 2015. Tra i convocati del c.t. Raoul Savoy, svizzero di origine spagnola, ci sono addirittura 4 giocatori senza squadra.