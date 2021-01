Manu Kone e il Milan sono stati davvero vicini, vicinissimi. Un'operazione nata in gran segreto a novembre scorso per il centrocampista classe 2001 del Tolosa su cui la dirigenza rossonera si è fiondata dopo le relazioni più che positive da parte dello scouting con Moncada: non hanno atteso Maldini e Massara, tanto che poco prima di Natale gli agenti di Kone sono volati a Milano per imbastire un'intesa sul contratto. Il ragazzo era entusiasta, ha dato subito l'ok a chiudere col Milan per un quinquennale e accesso immediato in prima squadra.





IL RILANCIO - La speranza del Milan era di riuscire contestualmente a definire l'operazione col Tolosa per 5 milioni di euro più bonus, questa la proposta fatta e migliorata proprio sulla parte variabile ma non su quella fissa. No secco, richiesta 10 milioni assicurati. E nessun passo avanti per chiudere. Il motivo? Il budget del Milan è chiaro, non sono ammessi passi falsi ma solo operazioni intelligenti. Così quando nelle ultime 48 ore il Borussia Moenchengladbach ha presentato una proposta ufficiale da 9 milioni di euro garantiti con premi di valorizzazione, il Tolosa non ha esitato ad accettare. Mettendo così pressione a Kone: Manu si era promesso al Milan, ma il Borussia ha trovato l'accordo tra club e accontentato il giocatore. Così salta un affare per un talento vero. Ma il Milan è già al prossimo obiettivo...