. Una possibilità, che con il passare dei giorni potrebbe diventare una realtà. Il centrocampista classe 1998 dell'AZ Alkmaar è da tempo sulla lista delle big del nostro calcio,che nell'ultimo periodo ha intensificato i contatti con il suo agente. Una decisione sull'addio verrà presa solo a fine stagione, l'AZ al momento è al secondo posto dell'Eredivisie, con tre lunghezze di vantaggio su Psv e Vitesse, per Koopmeiners ora conta solo difendere la qualificazione alla prossima Champions League, poi avrà modo di affrontare i temi di mercato.Cambiare è un'ipotesi che il centrocampista a segno 17 volte in 37 partite stagionali prende in considerazione e l'idea Italia lo stuzzica. Ne ha parlato con i compagni di nazionale de Roon e de Ligt mentre ieri, alla tv olandese, nel post partita del successo con il Willem II,​C’è interesse da diverse parti. Chi, cosa, dove, lo vedrete tutti. Ma ora conta la battaglia da portare avanti con l'AZ".Roma, ma anche Inter su Koopmeiners. Il suo agente Bart Baving nei giorni scorsi ha ammesso l'interesse dei nerazzurri , le cui mosse sono strettamente legate alle scelte societarie. Marotta e Ausilio considerano il profilo dell'olandese perfetto per Conte e la sua idea di calcio, ma un'eventuale offerta è strettamente legata alle cessioni in mezzo, su tutte quelle di Vecino e Vidal. Anche con i soldi della Uefa per la qualificazione alla prossima Champions League cedere è il lasciapassare per comprare.