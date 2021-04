IL TABELLINO

per salvare una stagione che il pareggio con ilimmalinconisce anche troppo. Il pomeriggio è tutto diche illumina la scena come fanno di solito i numeri. Il numero che manca a, inteso come Roberto, che avrà sicuramente preso nota delle prodezze e della classe di questo ragazzo che sa fare tutto e dovrà trascinare anche laLa salute prima di tutto, ha dettol momento di stilare le convocazioni. Assenze pesanti che si aggiungono a quelle per infortunio di. Compreso, che viene preferito a, retrocesso ancora una volta in panchina in favore diFonseca, che è stato sfiduciato da un sondaggio proposto da una tv locale, si sforza di apparire sereno e determinato come si deve a un buon padre di famiglia. Lanon sembra volerlo assecondare a giudicare dal primo scorcio di partita che è tutto del, giovane di belle e meritate speranze, inventa due assist di pregevolissima fattura. Sul primosi lascia rubare il tempo da, sul secondocoglie il palo. Per una ventina di minuti, insomma, la scena e i complimenti sono tutti per De Zerbi, allenatore destinato a una panchina metropolitana.A svegliare la Roma, al di là delle consuete sgroppate di, interviene un guizzo diche punta dritto su Marlon, suo antico sodale a Barcellona, inducendolo al più appariscente degli sgambetti. Credo che Pairetto non abbia mai fischiato un rigore così solare. Nemmeno un accenno di protesta fino all’esecuzione impeccabile di. La Roma nel frattempo ha ripudiato il suo totem, la difesa a tre, Passando a 4 con Bruno Peres esterno di destra ea scalare.L’intervallo fa bene alche rientra in campo con la carica giusta e trova il pari condopo avere sbagliato un gol incredibile con Boga. Qualunque squadra di medio cabotaggio a questo punto tirerebbe i remi in barca, ma ilnon prevede questo tipo di atteggiamento e viene punito daalla fine di una delle solite scorribande. Qualunque squadra di grande cabotaggio metterebbe i sigilli alla vittoria, ma la Roma non sa gestire il vantaggio e incassa il pareggio, firmato dal bambino d’oro, che aveva già fatto tremare Pau Lopez.Marcatori: 25’ p.t. Pellegrini (rig. R), 12’ s.t. Traorè (S), 23’ s.t. Bruno Peres (R), 40’ s.t. Raspadori (S)Assist: 12’ s.t. Djuricic (S), 23’ s.t. Spinazzola (R), 40’ s.t. Oddei (S)Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (31’ s.t. Haraslin), Chiriches (38’ s.t. Peluso), Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traorè, Djuricic (38’ s.t. Oddei), Boga; Raspadori. All. De ZerbiRoma (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Perez, El Shaarawy (28’ s.t. Veretout); Borja Mayoral (38’ s.t. Dzeko). All. FonsecaArbitro: Sig. Pairetto di NichelinoAmmoniti: 1’ p.t. Djuricic (S), 14’ p.t. Diawara (R), 43’ p.t. Pellegrini (R), 42’ s.t. Rogerio (S), 45’ + 2’ s.t. Haraslin (S)