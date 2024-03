Koopmeiners forse, De Ketelaere no: chi gioca nell’Atalanta contro il Napoli

La partita che apre la 30ª giornata – sabato alle ore 12.30 – rappresenta uno snodo fondamentale per il campionato di. Gasperini è alle prese con diversi dubbi, legati alle condizioni di alcuni suoi giocatori. Sea Napoli sarà sicuramente out (distrazione all’adduttore), c’è qualche speranza in più per il recupero di– Per il centrocampista olandese, che ha accusato un problema in Nazionale, sono escluse lesioni al polpaccio: dovrebbe aver subito solamente una contrattura. Koopmeiners giovedì si è allenato in parte in gruppo e in parte ha svolto lavoro differenziato. La rifinitura sarà decisiva, per capire un suo eventuale impiego.

– La contingente assenza di De Ketelaere dovrebbe dare spazio a, che si gioca con Miranchuk una maglia da titolare sulla trequarti.edsaranno i mediani, mentreagirà alle spalle della punta.– Il centravanti sarà, che è rimasto a Bergamo in queste due settimane e ha lavorato a stretto contatto con Gasperini. L’italiano spera di incantare in questo rush finale di campionato, per provare a far cambiare idea a Luciano Spalletti, che lo ha escluso dai convocati per le sfide con Ecuador e Venezuela.

– Gasperini a Napoli dovrebbe optare per il solito 3-4-2-1: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Scamacca.