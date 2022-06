Vladimir Jugovic, ex giocatore della Juventus, ha parlato di Filip Kostic, grande obiettivo di mercato della Vecchia Signora: "Lo conosco da quando aveva 17 anni e giocava al Radnicki, un piccolo club della Serbia centrale. Non ha avuto un percorso facile, allo Stoccarda e all’Amburgo ha dovuto pure affrontare due retrocessioni, ma che non fosse un giocatore normale noi serbi lo sappiamo da quando nel 2014 estromesse la Spagna dall’Europeo Under 21. Kostic segnò il gol decisivo. È un esterno in grado di giocare in tutte le posizioni a sinistra. Il suo calcio è un po’ lineare, ma affidabile. Ha grande corsa e un piede mancino micidiale. Il suo forte sono i cross dalla fascia e, arrivasse alla Juve, soprattutto Vlahovic potrebbe giovarsi dei suoi assist".