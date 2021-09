Nonostante il tentativo di Filip Kostic in extremis per convincere la dirigenza dell'Eintracht Francoforte a lasciarlo partire, alla fine il suo passaggio alla Lazio è comunque sfumato. Il calciatore serbo com'è ormai noto aveva l'accordo con i biancocelesti. Mancava solamente il via libera del club tedesco che però ha deciso di non cedere il serbo. Il giocatore aveva disertato anche l'ultimo allenamento prima della sfida contro l'Arminia Bielefeld (terminata 1-1) per dare un segnale. Una decisione che al rientro dalla convocazione con la propria nazionale pagherà non colo con una multa da 100mila euro, ma come riporta la Bild verrà anche messo fuori rosa dal tecnico Oliver Glasner.