Intervistato da Bild, l'esterno dell'Eintracht Francoforte Filip Kostic parla dell'ex compagno di squadra Ante Rebic, in ombra al Milan: "Si potrebbe dire che sarebbe stato meglio per lui restare all'Eintracht".



Kostic parla poi anche di Luka Jovic, passato in estate al Real Madrid: "Per Luka il Real è stata semplicemente la grande opportunità. Se il Real non lo avesse chiamato, sarebbe rimasto qui, al 100%! Luka si è davvero divertito qui. Ha ancora bisogno di un po' di tempo e fortuna. È davvero un ottimo attaccante!".