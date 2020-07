ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Tornare a giocare dopo l'infortunio al ginocchio è stata una grandissima emozione, quando sono arrivato a gennaio pensavo che avrei esordito in viola la prossima stagione. Ho lavorato duro in questi mesi per essere pronto, ringrazio tutto lo staff tecnico e medico viola che mi hanno seguito con cura. Il Toro è una buonissima squadra e ci aspetta una gara difficile, ma vogliamo vincere e faremo di tutto. Mi auguro che entrambe possano tornare presto a lottare per obiettivi importanti"., con tantissime qualità che apprezzo molto, a iniziare dal suo senso del gol. Il mio primo gol viola lo dedicherò alla famiglia, per chi mi è stato vicino, per la Fiorentina che ha creduto in me in un momento complicato della mia carriera. La Fiorentina credo sia stata sempre nel mio destino. Sono cresciuto umanamente e calcisticamente vicino a Firenze e la squadra viola è stata sempre un punto di riferimento. Esserci arrivato è il coronamento di un sogno. I prossimi sono segnare un gol decisivo sotto la Fiesole e arrivare a giocare la Champions League con questa maglia".Qui c'è un progetto interessante, mi metterò a disposizione per cercare di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Ringrazio la proprietà, Barone e Pradè che mi hanno dato questa possibilità in un momento complicato per me, non voglio deluderli".