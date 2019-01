È tutt'altro che buona la prima uscita del Genoa nel 2019.



Opposti in amichevole alla squadra tedesca del Wurzburg Kickers, militante nel campionato di terza serie, i rossoblù non sono andati oltre la 1-1, oltretutto segnando la rete del pareggio soltanto all'89' con Kouame.



Scesi in campo nella avveniristica Pintanar Arena vicino Murcia, in Spagna, con una formazione imbottita di seconde linee, nelle quali spiccavano le presenze dei neo acquisti Jandrei e Pezzella, i liguri hanno subito il vantaggio avversario poco dopo il quarto d'ora del primo tempo per merito del canadese Elva.



Dopo la prevedibile è puntuale girandola di cambi che ha letteralmente cambiato il volto al al Grifone ad inizio ripresa, dando spazio a tutti gli elementi della rosa di Prandelli, il pareggio è però arrivato solamente ad un minuto dal novantesimo grazie ad un guizzo del giovane attaccante ivoriano.



Terminata la settimana di preparazione in terra spagnola, già questa sera il Genoa farà ritorno in Italia e domani tornerà ad allenarsi regolarmente a Pegli cominciando l'avvicinamento alla sfida di campionato che lunedì prossimo lo opporrà al Milan.