Telefonate, sondaggi, incontri, proposte: in un modo o nell'altro nelle ultime settimane i dirigenti di Torino e Genoa hanno avuto diverse occasioni per parlarsi fino ad arrivare a imbastire una maxi-trattativa che comprende diversi giocatori. Ma andiamo con ordine.



Da tempo il Torino ha messo nel proprio mirino Christian Kouamé, attaccante ivoriano classe 1997 del Genoa che ha ben figurato nella sua prima stagione in serie A. Per cedere il giocatore Enrico Preziosi vorrebbe almeno 15 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo dal collega Urbano Cairo che, per abbassare il prezzo del cartellino dell'attaccante, negli ultimi giorni ha pensato di inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche.



E' così che Torino e Genoa hanno iniziato a parlare di un possibile arrivo in rossoblù di Samuel Gustafson - centrocampista svedese reduce da un buon campionato con la maglia del Verona, con cui ha conquistato anche la promozione in serie A - che i granata valutano 5 milioni di euro. Al momento, però, il calciatore scandinavo non solletica più di tanto le fantasia dei dirigenti del club ligure. E' così che le due sue società hanno iniziato a parlare anche dell'ipotesi di un approdo al Genoa di Simone Zaza, giocatore che il Torino sarebbe disposto a sacrificare nel caso alla corte di Walter Mazzarri arrivasse un'altra punta. Come Kouamé.