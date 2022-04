Kalidou Koulibaly è pronto a legarsi al Napoli a vita. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese è disposto a trattare il rinnovo del contratto (guadagna 6 milioni netti all'anno) in scadenza a giugno 2023. La partenza di Lorenzo Insigne lo porterà a diventare capitano, un qualcosa che lo affascina come già avvenuto con il Senegal. A quel punto col presidente De Laurentiis ci sarà da capirsi più sui programmi e le ambizioni che sui soldi. Perché se vincere col Senegal è meglio che farlo in Francia, anche esultare a Napoli dà più soddisfazione che farlo in Premier o in altro club. Il più felice di tutti sarebbe Luciano Spalletti che oltre al calciatore ammira tantissimo l’uomo. Ora Kalidou vuole andare fino in fondo per inseguire il sogno scudetto e abbracciare idealmente tutti i fratelli napoletani che sono davvero nel suo cuore. E poi vedremo se si creeranno concretamente i presupposti per rinnovare il contratto.