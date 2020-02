A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Christophe Berard, giornalista de Le Parisien: “C'è la possibilità che Koulibaly venga a Parigi perché ha comprato un appartamento di 400mq per 4 milioni di euro vicino alla Tour Eiffel. Abbiamo parlato col suo procuratore e ci ha detto che c'è una possibilità per lui di venire a Parigi. Inizialmente lui era più vicino al Manchester City, ma a causa del Fair Play finanziario la situazione è cambiata. Kalidou sarebbe l'alternativa a Thiago Silva che ha 35 anni ed è in uscita".