Dopo l'ufficialità del suo trasferimento all'Al-Hilal, Kalidou Koulibaly si sfoga ai microfoni del Corriere dello Sport parlando della sua ultima stagione al Chelsea: "Non avevo garanzie di giocare sempre: sono sempre stato serio e professionale, ma non mi piace stare in panchina a non fare niente. Preferisco un posto dove mi vogliono, dove sono al centro di un progetto e posso essere di esempio ai giovani".